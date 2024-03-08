MOSSAD'a bilgi satan altı kişiye tutuklama
İstanbul merkezli soruşturmada İsrail'in istihbarat servisi MOSSAD'a bilgi sattığı belirlenen altı kişi tutuklandı.
Haber Merkezi
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğünün ortak operasyonuyla gözaltına alınan 7 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Şüphelilerden 6’sı nöbetçi İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.