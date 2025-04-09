Motorinde dev indirim tabelaya yansıdı, sıra benzinde! (9 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

Akaryakıt fiyatlarında uzun süredir beklenen indirim haberi geldi. Küresel piyasalarda brent petrol fiyatlarında yaşanan gerileme, Türkiye’deki motorin ve benzin fiyatlarına da olumlu şekilde yansıdı.

Benzine ne kadar indirim gelecek?

Dünya gazetesinin ulaştığı kaynaklara göre, benzinin litre fiyatında yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 70 kuruş ila 2 lira arasında bir indirim yapılması bekleniyor. Nihai rakamın bu gece saatlerinde netleşmesi ve tabelalara yansıması öngörülüyor.

Motorine ne kadar indirim geldi? Motorinin litre fiyatı kaç TL?

Öte yandan motorin fiyatlarında beklenen indirim bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Motorinin litre fiyatı, 2 lira 64 kuruş birden düşerek, sürücülere nefes aldırdı. İndirimin ardından motorin fiyatlarının, şehirden şehre farklılık göstermekle birlikte, büyükşehirlerde litresi 40 lira seviyesinin altına gerilemesi bekleniyor.

Akaryakıt indirimlerinin sebebi ne?

Brent petrol fiyatlarının 74 dolar seviyelerinden 60 dolara düşmesiyle birlikte, uluslararası akaryakıt fiyatlarında yaşanan bu gerileme, Türkiye’de pompa fiyatlarına gecikmeli de olsa indirim olarak yansıdı.

Sürücüler ise özellikle son aylarda sürekli artış gösteren akaryakıt fiyatlarının ardından gelen bu indirimi memnuniyetle karşıladı. Uzmanlar, petrol fiyatlarındaki küresel eğilimin devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde yeni indirimlerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.

9 Nisan Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.78 TL/L

Motorin litre fiyatı: 44.26 TL/L

LPG litre fiyatı: 27,28

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 46.57 TL

Motorin litre fiyatı: 44,05 TL

LPG litre fiyatı: 26,51 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,27 TL

Motorin litre fiyatı: 44,90 TL

LPG litre fiyatı: 27,12 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 47,68 TL

Motorin litre fiyatı: 45,30 TL

LPG litre fiyatı: 27,02 TL