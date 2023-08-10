Motorine zam geliyor

Brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik ile KDV ve ÖTV oranlarında yapılan zamlar benzin ve motorin fiyatlarında da değişikliğe neden oluyor.

16 Temmuz'da kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseltilmişti. ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana gelmişti. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL olmuştu.

Motorine 21 Temmuz'da 1 lira 55 kuruşluk bir zam daha yapılmıştı. Benzine de 25 Temmuz'da 2 liralık bir zam daha yapıldı. Motorine 28 Temmuz'da 1,45 TL'lik, 1 Ağustos'ta ise 1,07 TL birer zam daha yapıldı.

Motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor

Sektör kaynaklarının aktardığına göre 11 Ağustos 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,80 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

14 Mayıs seçimleri öncesi benzin litre fiyatı 19,76, motorin litre fiyatı da 18,58 liradan satılıyordu. Seçimlerden bugüne kadar benzine yaklaşık 16 lira 40 kuruş, motorine de yaklaşık 18 lira zam geldi.

10 Ağustos güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 36.08 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 36.49 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 15.90 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.13 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 36.55 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 15.98 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 36.63 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 37.03 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 16.15 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 36.73 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 37.20 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 16.25 TL