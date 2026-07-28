MSB Hava, Deniz, Kara Teknik Sınıf Uzman Erbaş başvuru ekranı: Başvuru ücreti ne kadar? Kılavuzu için tıklayınız

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MSB Hava, Deniz, Kara Teknik Sınıf Uzman Erbaş alımına yoğun bir ilgi söz konusu... Milli Savunma Bakanlığı kılavuzu yayımlayarak başvuru ekranının açıldığını duyurdu. Şimdi başvuruların nasıl yapılacağı araştırılıyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

Başvurular;

a. Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslar dâhilinde çevrimiçi (online) olarak https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak gerçekleştirilecektir.

b. Adaylar kuvvet/sınıf/branşta tek tercih yapacaktır.

c. Çevrimiçi (online) başvuru yapılması ve sonrasında sınav ücretlerinin T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden ödenmesi ile tamamlanacaktır.

MSB UZMAN ERBAŞ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Sınav Ücreti;

a. Sınav ücreti 250 (ikiyüzelli) TL'dir. Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

b. Sınav ücretleri; https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yapılarak başvuru işleminin tamamlanmasını müteakip T.C. Vakıflar Bankasının internet/mobil bankacılık uygulaması veya ATM cihazları üzerinden Ödemeler/Eğitim ve Sınav Ödemeleri/Sınav Ödemeleri/Milli Savunma Bakanlığı Personel Sınav Ödemeleri ekranından, başvuru sahibinin (adayın) T.C. Kimlik Numarası girilerek yatırılacaktır.

4. Son başvuru tarihi 09 Ağustos 2026 (saat 23.59'a kadar) olup, sınav ücretlerinin en geç 10 Ağustos 2026 (saat 23.30'a kadar) tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.

Adaylar;

a. Başvuru yapmadan önce mutlaka başvuru kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

b. Başvuru ekranına e-devlet üzerinden giriş yapacak, giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek " Bilgilerim " kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka eksiksiz olarak dolduracak, ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecek ve Uzman Erbaş Alımına ait satırı tıklayarak başvuru/tercih işlemini yapacaklardır. Başvuruyu yapan tüm adayların Sertifika alanına "Uzman Erbaş Başvuru Belgeleri" seçerek başvuru belgelerini yüklemeleri gerekmektedir. Başvuru işlemini tamamladıktan sonra Tercihlerimi Göster butonuna tıklayarak başvuru/tercihlerini kontrol edeceklerdir.

c. Sınav ücreti ödeme işlemi sonrası ödeme bilgilerini Tercihlerim sayfasından kontrol edeceklerdir.

ç. Başvuru kılavuzunda belirtilen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayarak sınav günü yanlarında getireceklerdir.