MSB: Pençe-Kilit'te bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşinde ağır yaralanan Piyade Uzman Ali Demir'in şehit olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 24 Ağustos 2023 tarihinde, bir üs bölgesinden yol emniyetine çıkan unsurlara bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşi sonucunda kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Ali Demir ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.''