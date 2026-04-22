MSB'den CH-47 kazası sonrası açıklama
Milli Savunma Bakanlığı, dün gece kaza kırıma uğrayan CH-47 ağır nakliye helikopteri ve 5 personelle ilgili açıklama yaptı.
Kara Havacılık Komutanlığı'na ait CH-47 ağır nakliye helikopteri dün gece eğitim uçuşu sırasında Ankara'da kaza kırıma uğradı.
Haftalık basın toplantısında medya mensuplarına açıklama yapan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, şunları söyledi: "Helikopterde görevli 5 personelimizin sağlık durumu ile ilgili herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır."