MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? 2026 Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Yüz binlerce askeri üniversite adayının gündeminde 2026 MSÜ tercih sonuçları var. Adaylar haftalardır Milli Savunma Bakanlığından duyuru bekliyor. Haziran ayının bitmesine 7 gün kala aramalar iyice hızlandı. Sık sık tekrar eden soru "2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak" oluyor.

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı?

Hayır, şu dakika itibarıyla MSÜ tercih sonuçları açıklanmadı. Bu yıl beklentiler pazartesi günü sonuçların ilan edileceği yönündeydi ama olmadı. Geçen yıl sonuçlar 24 Haziran'da ilan edilmişti ve şimdi gözler bu tarihte...

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden öğrenilecek.