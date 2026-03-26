MSÜ tercihleri başladı! MSÜ 2026 tercih işlemi nasıl yapılacak? İşte başvuru linki
2026 MSÜ sınavı sonuçları 24 Mart 2026'da ilan edildi ve adaylar tercihlere odaklandı. Milli Savunma Bakanlığı adayların heyecanlı bekleyişine son vererek işlemlerin başladığını duyurdu.
Yaklaşık 600 bin Milli Savunma Üniversitesi adayı MSÜ 2026'da ter döktü. 24 Mart'ta sonuçlar ilan edildi ve başarılı olan adaylar tercih yapmaya hak kazandı. Bugün MSB yaptığı duyuru ile tercih işlemlerinin başladığını belirtti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada "Millî Savunma Üniversitesine bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksek Okulları Aday Tercih işlemleri (2026-MSÜ) başlamış olup 24 Nisan 2026 tarihinde sona erecektir" denildi.
Tercih işlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılacak.