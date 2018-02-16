Muğla'da şiddetli yağış tarım arazilerini vurdu
Muğla ve ilçelerinde şiddetli yağış nedeniyle tarım arazileri sular altında kaldı, heyelan oldu.
Muğla'da gece etkisini artıran yağış, Düğerek, Yaraş ve Karabağlar Mahalleleri ile çevre yolu mevkisindeki bazı tarım arazilerinde hasara yol açtı.
Muğla-Denizli karayolunun bazı bölümlerinde heyelanlar oldu. Düşen kaya parçaları, karayolları ekiplerince temizlendi.
Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezine metrekareye 24 saatte 53,8 kilogram yağış düştüğünü, sağanağın etkisini bu gece kaybedeceğini kaydetti.
Kaynak: AA