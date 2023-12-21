Naci Görür İYİ Parti'nin İstanbul adayı mı olacak?

Gazeteci Kübra Par, İYİ Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Naci Görür'ü aday çıkartacağını ileri sürmüştü.

Prof. Dr. Naci Görür, konuyla ilgili bir açıklama yaptı. TGRT Habere konuşan Görür, siyasete girmek gibi bir düşüncesi olmadığını belirterek, şunları söyledi: "Deprem siyaset üstü bir şey. Ben de siyaset üstü kalmak istiyorum. Beni yakıştıranlar olmuş ama kesinlikle böyle bir şey düşünmüyorum. Eğer siyasete girersem benim söylediklerimi belli insanlar dikkate alacak ama siyaset dışında kalırsam herkese sesimi duyurabilirim. Biz göçük altındakileri İYİ Parti'li CHP'li AK Partili diye kurtarmıyoruz."