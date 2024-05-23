Son dakika: TCMB'den faiz kararı sonrası zorunlu karşılık ve döviz kredilerinde sınır kararı

Merkez Bankası politika faizini art arda ikinci defa yüzde 50 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararı sonrası Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre kısa vadeli TL mevduat için zorunlu karşılık oranı yüzde 8'den yüzde 12'ye, uzun vadeli mevduat için ise sıfırdan yüzde 8'e çıkarıldı.

Kısa vadeli KKM'de zorunlu karşılık oranı yüzde 25'ten yüzde 33'e, uzun vadeli KKM'de ise yüzde 10'dan yüzde 22'ye yükseldi.

Yeni oranlarda tesis tarihi 24 Mayıs olarak açıklandı.

Yabancı kredilere büyüme sınırı getirildi

Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da bir dizi değişiklik yapıldı. Buna göre, KKM’nin TL’ye geçişine ilişkin hedef korundu. Yenileme dahil toplam hedef yüzde 75’e düşürüldü.

Tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesapları bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından çıkarıldı.

Toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranı politika faiz oranının yüzde 40’ına düşürüldü.

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirilirken sınırı aşan kredi tutarı kadar Türk Lirası cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildi.