Vergi muafiyeti kaldırılacak mı? Mehmet Şimşek tarih verdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması geldi. Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz

Geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz

Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım

Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; yakında, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz

Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici, ama ara dönemde gerekirse bu kotayı ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız

Tabii ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık

Küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli; ciddi kaynak girdi, girmeye devam edecek

KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz

Finans sektörü zor bir yıl geçiriyor, özsermaye karlılığı enflasyonun altında onun da farkındayım ama bu geçiş döneminde herkesin fedakârlık yapması lazım

Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil

Bizim bir kur hedefimiz de yok."