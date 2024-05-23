Vergi muafiyeti kaldırılacak mı? Mehmet Şimşek tarih verdi
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, vergi muafiyet ve istisnalarının gözden geçirildiğini ve iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşılacağını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten son dakika açıklaması geldi. Şimşek, Türkiye Katılım Bankaları Birliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Bizim KDV ya da diğer vergileri artırma gibi bir planımız yok ama bir takım muafiyet ve istisnaları gözden geçirmeye devam edeceğiz
Geçiş döneminden dezenflasyon dönemine girmek üzereyiz
Merkez Bankamıza dezenflasyon sürecinde destek olmamız lazım
Vergi muafiyet ve istisnaların gözden geçirilmesi çalışması tamamlandı gibi; yakında, bir iki hafta içinde kamuoyu ile paylaşmayı planlıyoruz
Altınla ilgili uygulamaya koyduğumuz kota ve tedbirler geçici, ama ara dönemde gerekirse bu kotayı ilave tedbirleri tereddütsüz ortaya koyacağız
Tabii ki sektörün şikayetleri olacak ama bizim için önemli olan sürdürülebilir cari açık
Küresel kaynağa erişmemiz Türkiye açısından önemli; ciddi kaynak girdi, girmeye devam edecek
KKM'den ciddi çıkış var, piyasayı bozmadan bu çıkışı devam ettireceğiz
Finans sektörü zor bir yıl geçiriyor, özsermaye karlılığı enflasyonun altında onun da farkındayım ama bu geçiş döneminde herkesin fedakârlık yapması lazım
Programımızın çerçevesi geçici sermaye akımlarına dayalı bir program değil
Bizim bir kur hedefimiz de yok."