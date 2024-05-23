Borsa oyun alanı değil tüyolarla hareket etmeyin

Nagihan KALSIN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) koordinasyonunda kurulan Finansal Okuryazarlık Platformu’nun tanıtımına katıldı. Finansal okuryazarlığın temel eğitimin bir parçası olması gerektiğine işaret eden Şimşek, Orta Vadeli Program ve Kalkınma Planı’nda, temel eğitimde finansal okuryazarlığını önemli bir bileşen olduğunu vurguladıklarını söyledi.

Vatandaşa ücretsiz olacak

Şimşek, SPK ve Milli Eğitim Bakanlığının, finansal okuryazarlığın müfredata temel bir alan olarak konulması hususunu çalıştığını bildirerek, “Yine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızla da özellikle ev kadınlarının, genel anlamda hepimizin finansal okuryazar olması konusunda ne yapılabileceği yönünde protokol çalışması var” ifadesini kullandı.

Borsada 8,6 milyon ve sermaye piyasalarında işlem yapan 12 milyon kişi olduğunu aktaran Şimşek, yatırımın bilgiye ve analize dayanması gerektiğini kaydetti. Şimşek, Finansal Okuryazarlık Platformu’na ilişkin şu bilgileri paylaştı: “Oluşturulan platform çok kapsamlı. Zaten işin adresi de SPK. SPK sertifikalandırıyor, dolayısıyla burada eğitim boyutu var. Herkese açık ücretsiz bir platform. Vatandaşlarımızın kaynaklarının tabii ki heba etmesini istemeyiz. Ekonomimize katkı verecek şekilde sermaye piyasalarına bu kaynakların yönlendirilmesini tercih ederiz.

Çünkü sermaye piyasaları ekonomilerin can damarı.” Mehmet Şimşek, borsada hisse alıp-satan vatandaşların “borsada oynuyorum” tabirini kullandığına işaret ederek, borsanın oyun alanı olmadığını, buranın yatırım yapılan bir alan ve platform olduğunu, analize dayalı değerlendirmeler üzerinden kararların verilmesi gerektiğini bildirdi.

Toplumun tüm kesiminin “finansal okuryazar” olmasının önemine dikkati çeken Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı: “Finansal okuryazarlık, geleneksel okuryazarlık kadar, yani sayısal ve normal okuryazarlıktan sonra bence en önemli beceridir. Bu çağda 7’den 70’e herkesin bu beceriyle donatılması zaruridir, gereklidir. Buradan vatandaşlarımıza tekrar seslenmek istiyorum, kolaycı para kazanma yolları genelde tehlikelidir, risklidir.

Birileri size çok yüksek getiri vadediyorsa, mutlaka o son derece riskli bir faaliyettir, uyarı açısından söylüyorum, tüyolar ve duyumlarla hareket etmeyelim, gelin Sermaye Piyasası Kurulumuzun Finansal Okuryazarlık Platformu’na uğrayın ve eğitim alın. Hiç olmazsa bir farkındalık oluşur ve bazı konseptleri daha iyi anlamanıza yardımcı olur.” Bakan Şimşek, Türkiye’de öncelikle enflasyonun düşük tek haneye indirilmesi gerektiğini söyledi. Şimşek, “Enflasyonu düşük tek haneye indirdiğimizde sermaye piyasaları çok daha güçlü şekilde ön plana çıkacak” dedi.

"Enflasyon yüzde 30’lu rakamı görür"

Dezenflasyon programının başarılı şekilde uygulandığını aktaran Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Enflasyonu tek haleye indirme programımız başarılı şekilde uygulanıyor. Enflasyon Merkez Bankamızın da Enflasyon Raporu’nu açıklarken ortaya koyduğu şekilde mayısta yıllık bazda zirveye ulaşacak. Son 1 yıldır attığımız para ve maliye politikalarıyla, enflasyon çok hızlı şekilde bu sene sonunda 30’lu rakamı görür. Daha sonra gelecek senede 10’lu rakamlar, bir sonraki senede tek hane, daha sonra da bunu düşük tek haneye çekip orada tutmak. Biz buna ‘fiyat istikrarı’ diyoruz.”

Katılımcıların kariyerine katkı verecek

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Finansal Okuryazarlık Platformu’nu kadın ve gençler başta olmak üzere hemen her kesime finansal konularda temel bilgileri vermek için oluşturduklarını söyledi. Gönül, söz konusu platform ile finansal okuryazarlık bilincinin Türkiye’de artırılmasını amaçladıklarını belirterek, “Bu projenin ana amacının özellikle ev hanımları ve gençler arasında bilgi ve beceri gelişimini teşvik etmek. Aynı zaman bu doğrultuda kapsamlı bir program olmasını da amaçlıyoruz” diye konuştu.