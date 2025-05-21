Naci Görür: Marmara’da stres birikimi sürüyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre dün 23.36’da Marmara Denizi’nde, Büyükçekmece’nin yaklaşık 23 kilometre açığında 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde meydana gelen depremin Kumburgaz Fayı üzerinde gerçekleştiğini belirterek, bölgede 23 Nisan'dan bu yana küçük stres değişimlerinin sürdüğüne dikkat çekti.

Naci Görür'ün sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklama şöyle:

"Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde. 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun."