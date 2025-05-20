Son dakika: İstanbul'da korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, (AFAD)'ın aktardığı bilgiye göre saat 23.36'da İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi açıkları Marmara Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin derinlğini ise 8.16 km olarak açıkladı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.

Vali Gül'den açıklama

İstanbul Valisi Davut Gül yaşanan depremin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

AFAD verilerine göre, Marmara Denizi Büyükçekmece’de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Şu ana kadar bir olumsuzluk tespit edilmemiştir.

Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun.

Prof. Dr. Naci Görür: Kırılması muhtemel fayın üzerinde

Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul, Büyükçekmece merkezli 4 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

Silivri- Büykçekmece arasında 4,2 deprem oldu. Bu deprem kırılması muhtemel Kumburgaz Fayı üzerinde . 23 Nisandan beri bu fayda küçük stres alanı değişimleri devam ediyor. Geçmiş olsun.

Deprem uzmanı Tuncay Taymaz: 23 Nisan'daki depremin artçısı

Deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Tuncay Taymaz, "Büyütülecek bir deprem değil. Beklenen büyük depremle ilgili değil." dedi. Taymaz, "23 Nisan depreminde konuştuğumuz gibi o depremin devamında olan artçı deprem. Ufak ufak, usul usul Büyükçekmece'ye doğru giden bir deprem. Büyütülecek bir deprem değil. 6.2 büyüklüğündeki depremin artçıları olarak görülen depremler" açıklamasında bulundu.