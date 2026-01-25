Google Haberler

Naci Görür’den Gaziantep’teki deprem için rahatlatan açıklama

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Ataköy mevkisinde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak değerlendirilebileceğini ve bölgede yeni bir tehlike bulunmadığını ifade etti.

Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ataköy-Nurdağı/Gaziantep’te 4.0’lık sığ bir deprem oldu. Deprem, Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem, 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak da kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun”

