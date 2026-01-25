Naci Görür’den Gaziantep’teki deprem için rahatlatan açıklama
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Ataköy mevkisinde meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmede bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, depremin Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirterek, 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak değerlendirilebileceğini ve bölgede yeni bir tehlike bulunmadığını ifade etti.
Naci Görür paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Ataköy-Nurdağı/Gaziantep’te 4.0’lık sığ bir deprem oldu. Deprem, Ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem, 2023 Şubat depremlerinin artçısı olarak da kabul edilebilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun”
Ataköy-Nurdağı /Gaziantep’te 4:0’lük sığ bir deprem oldu. Deprem ölüdeniz Fay Zonu üzerinde. Deprem 2023 Şubat depremlerinin artcısı olarak da kabül edilrbilir. Bölgenin enerjisi daha önce boşaltıldığı için tehlike yok. Geçmiş olsun.— Prof. Dr. Naci Görür (@nacigorur) January 25, 2026