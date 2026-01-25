Bakan Yerlikaya duyurdu: Trafikte saldırganlığa ağır yaptırım

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Esenyurt’ta trafikte yaşanan saldırı olayına ilişkin yaptığı açıklamada, saldırgan sürücü hakkında hem idari hem adli işlemlerin başlatıldığını duyurdu.

"Gereği yapıldı" diyerek duyurdu

Bakan Yerlikaya’nın paylaşımına göre, iki hafta önce Esenyurt’ta aracıyla başka bir sürücünün önünü kesen, araçtan inerek saldıran ve otomobilin camını kafasıyla kırarak trafik güvenliğini tehlikeye atan N.D. isimli şahıs yakalandı. Olayla ilgili olarak “gereği yapıldı” ifadesini kullanan Yerlikaya, şahıs hakkında adli sürecin başlatıldığını belirtti.

180 bin TL para cezası kesildi

Yerlikaya, yeni Trafik Kanunu Teklifi’nde ilk kez yer alan düzenlemeyle, saldırı amacıyla araçtan inen ve yolu kapatan sürücülere ağır yaptırımlar getirileceğini vurguladı. Buna göre söz konusu fiili işleyen sürücülere 180 bin lira idari para cezası uygulanacak, sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.

Ayrıca N.D. hakkında Türk Ceza Kanunu’nun mala zarar verme, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, hakaret ve 11. Yargı Paketi kapsamında düzenlenen ilgili maddeleri uyarınca adli işlem başlatıldığı bildirildi.