Nakit ihtiyaçlar karşılanacak, satıcılar büyüyecek

Şirketten yapılan açıklamaya göre, projeyle KOBİ'lerin ticari kredi olanaklarına erişimini sağlayan Trendyol, satıcıların nakit ihtiyaçlarını karşılayarak büyümelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje kapsamında şirket satıcıları, kullandıkları satıcı paneli üzerinden kredi limitlerini öğrenebiliyor. Satıcılar, şubeye gitmelerine gerek kalmadan işbirliği kapsamındaki bankaların müşterisi olabiliyor ve ticari kredilerden yararlanarak ihtiyaçları olan finansmana uçtan uca dijital olarak ulaşabiliyor.

Sağladığı teknolojik altyapı ve e-ihracatı geliştiren çözümlerle satıcılarının e-ihracatta geçtiğimiz sene 650 milyon dolarlık bir ihracat hacmi yaratmasına da olanak tanıyan şirket, satıcıları finansal kurumların farklı finans ürünleriyle buluşturmaya devam edecek.