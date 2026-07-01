NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'den Türkiye'ye övgü: NATO için kritik güç

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde Brüksel'deki NATO Karargahı'nda değerlendirmelerde bulundu. Zirvenin sadece yeni kararların alınacağı değil, Lahey Zirvesi'nde verilen taahhütlerin hayata geçirileceği bir toplantı olması gerektiğini söyleyen Rutte, savunma sanayisi üretiminin artırılmasının en önemli gündem maddelerinden biri olacağını belirtti.

"Ankara Zirvesi uygulama zirvesi olmalı"

Lahey Zirvesi'nde verilen sözlerin artık somut adımlara dönüşmesi gerektiğini vurgulayan Rutte, "İnsanların gelecekte Ankara Zirvesi'ni verilen taahhütlerin hayata geçirildiği zirve olarak hatırlamasını istiyorum." dedi.

Rutte, savunma harcamalarının artırılmasının zirvenin üç temel başlığından biri olacağını belirterek, Avrupa ve Kanada'nın son iki yılda savunmaya yaklaşık 250 milyar dolar ek kaynak ayırdığını söyledi.

Ancak daha fazla bütçenin tek başına yeterli olmadığını ifade eden Rutte, savunma sanayisinin üretim kapasitesinin hızla büyütülmesi ve ordular için daha fazla personel yetiştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"NATO 3.0" dönemine geçiliyor

Rutte, son dönemde sıkça kullandığı "NATO 3.0" kavramına da açıklık getirdi.

"NATO 3.0", Avrupa'nın güvenlik konusunda daha fazla sorumluluk üstlendiği yeni bir dönemi ifade ettiğini belirten Rutte, ABD'nin İttifak içindeki kritik rolünü sürdüreceğini ancak Avrupalı müttefiklerin hem savunma harcamalarında hem de Ukrayna'nın finansmanında daha fazla yük üstleneceğini söyledi.

Rutte, daha adil külfet paylaşımının NATO'yu daha güçlü hale getireceğini ifade etti.

"Beni uykusuz bırakan konu Rusya"

İttifakın karşı karşıya olduğu en büyük tehdidin ne olduğu sorusunu da yanıtlayan Rutte, "Genelde uyumaya çalışıyorum ancak beni uyanık tutacak bir konu varsa o da Rusya" dedi.

Rusya'nın uzun vadede NATO açısından temel güvenlik tehdidi olmaya devam ettiğini söyleyen Rutte, Moskova'nın Ukrayna'daki savaşını "akıl dışı" olarak nitelendirdi.

Rusya'nın Çin, İran ve Kuzey Kore ile yakın iş birliği içinde hareket ettiğine dikkat çeken Rutte, özellikle Çin'in hızla artan askeri kapasitesinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Türkiye'ye övgü

Türkiye'nin NATO içindeki önemine geniş yer ayıran Rutte, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin İttifakın en güçlü ordularından biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 bin savunma sanayisi şirketine sahip olan Türkiye'nin üretim ve inovasyon kapasitesinin NATO açısından büyük değer taşıdığını belirten Rutte, "Türk savunma sanayisi son derece güçlü" ifadelerini kullandı.

Nisan ayında ASELSAN'ı ziyaret ettiğini hatırlatan Rutte, şirketin hem Türkiye'deki hem de Avrupa ve ABD'deki ortaklıklarından etkilendiğini söyledi.

Ankara'da düzenlenecek NATO Savunma Sanayi Forumu'nun Türkiye'de yapılmasının da doğru bir tercih olduğunu ifade etti.

"Terörizm de NATO için önemli"

NATO'nun sadece Rusya'ya odaklanmadığını belirten Rutte, İttifakın "360 derecelik güvenlik yaklaşımı" benimsediğini söyledi.

Terörizmin de NATO'nun öncelikli güvenlik başlıklarından biri olduğunu vurgulayan Rutte, Türkiye'nin bu alandaki değerlendirmelerinin ve istihbarat katkısının NATO açısından kritik önemde olduğunu dile getirdi.

Türkiye dışlanmamalı mesajı

Avrupa Birliği'nin savunma alanındaki yeni girişimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rutte, Avrupa güvenliğinin kapsayıcı olması gerektiğini söyledi.

AB üyesi olmayan Türkiye, İngiltere, Norveç ve İzlanda gibi NATO müttefiklerinin dışlanmaması gerektiğini belirten Rutte, "Mümkün olan en kapsayıcı yapıyı oluşturduğumuz ölçüde daha güçlü oluruz" diye konuştu.

Fransa'nın nükleer rolü

Avrupa'da nükleer caydırıcılığın güçlendirilmesine yönelik girişimlere de değinen Rutte, Fransa'nın son dönemde bu alanda daha aktif bir rol üstlenmesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın oluşturduğu nükleer caydırıcılık yapısının NATO'nun güvenliği açısından yeterli olduğunu belirten Rutte, bu tablonun Rusya üzerinde önemli bir stratejik baskı oluşturduğunu ifade etti.