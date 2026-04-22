NATO Genel Sekreteri Rutte: Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte iki günlük resmi temaslar kapsamında Türkiye'ye geldi.

Ankara'da çeşitli görüşmeler gerçekleştirmesi planlanan Rutte, Ankara'daki ASELSAN tesislerini ziyaret etti.

Rutte burada yaptığı açıklamasında "Türkiye bir savunma sanayisi devrimi yaşadı" dedi.

Rutte, "Savunma sanayisinde Türkiye'nin yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. İhtiyacımız olan şey, savunma sanayisi üretimini hızlandırmak, aynı zamanda yenilikçiliği de teşvik etmek. Bu, NATO için en önemli önceliklerden biri. Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO zirvesinin ana gündem maddelerinden biri bu olacak" dedi.

