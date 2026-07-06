Ne Marmara ne İstanbul! Deprem tehdidinin büyüdüğü şehir açıklandı

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Çanakkale'nin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın kuzey kolu üzerinde yer aldığını hatırlatan Yüksek Mühendis ve Mimar Yoshinori Moriwaki, bölgenin 1912 yılında büyük bir deprem yaşadığını belirterek yeni uyarılarda bulundu.

Deprem tehlike seviyesi en yüksek bölge

Çanakkale'nin risk değerlendirmesini yapan Moriwaki, "Hemen şimdi olacak diye söyleyemeyiz ama deprem risk var. Türkiye'nin deprem tehlike seviyesi 1'inci bölgelerden bir tanesi" dedi.

Yeni faylar deprem riskini artırır mı?

Son dönemde açıklanan yeni fayların deprem riskini artırmadığını belirten Moriwaki "Hocalar yeni keşifleriyle fay hatlarının daha fazla olduğunu söylüyor. Japonya'da bakıldığında da mutlaka fay hattı sayıları artıyor. Bunlar yeni de olabiliyor önceki fay hatlarının bölünmüş kolları da olabilir. Deprem riski arttı mı diye sorarsanız hayır derim. Teknolojinin gelişmesiyle görebildiğimiz fay oranları arttı" diye konuştu.

Son dönemde açıklanan yeni fayların deprem riskini artırmadığını belirten Moriwaki, bunların bir kısmının daha önce bilinmeyen kırıklar, bir kısmının ise mevcut fayların uzantıları olabileceğini ifade etti.

"Önemli olan evin sağlamlığı"

Kentsel dönüşümün önemine dikkat çeken Moriwaki, vatandaşların bina seçiminde önceliği güvenli yapılara vermesi gerektiğini, binanın hangi cepheye baktığı ya da kaç metrekare olduğundan çok sağlamlığının önemli olduğunu belirtti. Deprem güvenliği için bazı konforlardan vazgeçmek gerektiğini ifade etti.

Japonya örneğini anlattı

Japonya'daki uygulamalara da değinen Moriwaki, depremde hasar gören binaların vakit kaybetmeden kullanıma kapatıldığını söyledi.

Türkiye'de kentsel dönüşüm sürecinin yalnızca devlet ve belediyelerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirten Moriwaki, vatandaşların da sürece destek vermesinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kentsel dönüşüm çağrısı yaptı

Depreme karşı en etkili önlemin güvenli yapılaşma olduğunu vurgulayan Moriwaki, olası büyük depremlerden en az zararla çıkabilmek için kentsel dönüşüm çalışmalarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.