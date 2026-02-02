Necdet Kökeş kimdir, neden öldü?

1962 yılında oyunculuğa adım atan Necdet Kökeş 81 yaşında hayatını kaybetti. Yeşilçam'da onlarca filmde yer alan ve son zamanlarda sağlık sorunları ile boğuşan usta ismin vefatı hüzne boğarken biyografisi sıkça araştırılmaya başlandı.

Necdet Kökeş kimdir?

Yeşilçam’ın üretken ve tanınan yüzlerinden biri olan Necdet Kökeş, 1944 yılında Adana’da doğdu. Gençlik yıllarında spora yönelen Kökeş, bir süre profesyonel olarak futbol ve güreşle ilgilendi. Sinema serüveni ise 1962 yılında İstanbul’a gelmesiyle başladı.

Sektöre figüran olarak adım atan Kökeş, kısa sürede aksiyon ve macera filmlerinin aranan oyuncularından biri haline geldi. Özellikle 1970’li yıllarda rol aldığı Battal Gazi filmlerinde canlandırdığı “Zıpzıp” karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Necdet Kökeş, sinema kariyeri boyunca yaklaşık 100’ün üzerinde filmde rol aldı. Yeşilçam’ın altın çağında Kemal Sunal ve Cüneyt Arkın başta olmak üzere dönemin pek çok ünlü ismiyle aynı projelerde yer aldı. “Battal Gazi’nin Oğlu”, “Şaban Askerde”, “Atla Gel Şaban”, “Üç Kağıtçı” ve “Leblebi Tozu” gibi filmler, yer aldığı yapımlar arasında öne çıkan eserler oldu.