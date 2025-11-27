Neden önemli? Birinci İznik Konsili nedir? İznik Bazilikası nerede?

Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti dünyanın gündeminde... Papa'nın İznik'e ziyaret yapacağı haberi ise çok konuşuldu. Bu ziyaretin neden yapıldığı merak ediliyor. Bu sebeple "Birinci İznik Konsili nedir", "İznik Bazilikası nerede" sorusu sıkça geliyor.

Birinci İznik Konsili nedir?

Bu ekümenik konsil, Hristiyan dünyasında birlik sağlama amacıyla tüm kiliseleri temsilen toplanan ilk geniş kapsamlı meclislerden biri olarak kabul edilir. Müzakerelere Córdobalı Hosius’un başkanlık ettiği düşünülür. Konsilin en önemli sonuçları arasında, Tanrının Oğlu’nun ilahi niteliği ve Baba ile ilişkisine dair tartışmaların netleştirilmesi, İznik İkrarı’nın ilk bölümünün hazırlanması, Paskalya tarihinin bütün kiliselerde aynı şekilde kutlanmasının karara bağlanması ve erken dönem kilise hukukuna yön veren hükümlerinin kabul edilmesi yer alır.

İznik Bazilikası nerede?

İznik Su Altı Bazilikası, Bursa’nın İznik ilçesinde, İznik Gölü’nün kıyıya yakın bölümünde 2014’te ortaya çıkarılan batık bir yapıdır.

Günümüzde “Senato Sarayı” olarak bilinen alanın yaklaşık 500 metre doğusunda yer alan bu kalıntı, su yüzeyinin 1,5–2 metre altında bulunur ve anıtsal ölçüleriyle dikkat çeker. Bazilikanın, Hristiyanlık tarihinde büyük önem taşıyan 1. İznik Konsili’nin toplanmış olabileceği yerlerden biri olduğu değerlendirilmektedir.

Doğu–batı doğrultusunda uzanan yapı yaklaşık 600 metrekarelik bir alana yayılır; 30x19 metre ölçülerine sahiptir ve erken dönem Hristiyan mimarisinde sık görülen üç nefli bir plana sahiptir. 740 yılındaki büyük depremde yıkıldığı, 13. yüzyılda ise göl seviyesinin yükselmesi nedeniyle tamamen su altında kaldığı kabul edilmektedir.