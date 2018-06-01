Nerede oy kullanacağınızı öğrenin
24 Haziran seçimlerinde seçmenlerin nerede oy kullanacakları belli oldu.
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde seçmenlerin nerede oy kullanacakları belli oldu.
Seçmenler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) sitesine girerek veya aşağıda yer alan linklere tıklayıp oy kullanacakları sandığı öğrenebilirler.
YSK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:
Yurt içinde ikamet ediyorsanız; "Nerede Oy Kullanacağım" sayfasından kendinizin ve aynı hanede oturan yakınlarınızın oy vereceği sandık bilgilerine ulaşabilir, "Seçmen Bilgi Kağıdını" yazdırabilirsiniz.
Oy kullanma saatleri: Tüm yurtta 08.00 – 17.00
Yurt dışında ikamet ediyorsanız "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz.
7 - 19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte, 7 - 24 Haziran 2018 tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz.
Oy kullanma saatleri:
Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00
Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'ye kadar)
Yurt içinde bulunan seçmenler Nerede Oy Kullanacağım sayfasından, yurtdışındaki seçmenler ise Yurt Dışı Seçmen Sorgulama sayfasından oy kullanacakları sandığa ulaşabilirler.