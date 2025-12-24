Neva Yalı İzmir'de 'yıldızlar' konuştu

Neva Yalı İzmir’de gerçekleştirilen etkinlikte, iş ve sosyal yaşamdan davetliler bir araya geldi. Kazanova, konuşmasında 2026 yılında etkili olması beklenen gezegensel hareketler, burçlara olası yansımalar ve toplumsal dönüşüm başlıkları üzerine öngörülerini paylaştı. Etkinlik, katılımcıların sorularıyla devam etti.

Etkinliğe ev sahipliği yapan Neva Yalı İzmir, denize sıfır konumda yer alan karma kullanımlı bir proje olarak konut, otel ve ticari alanlardan oluşuyor.

Projede farklı büyüklüklerde konut seçenekleri bulunurken, yapıların tarihi dokuyla uyumlu biçimde tasarlandığı belirtildi.

“REV Yalı Buluşmaları” etkinlik serisinin, İzmir’de sosyal ve kültürel paylaşıma katkı sağlamayı amaçladığı ifade edildi.