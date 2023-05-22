‘O bölge hareketli, dikkatli olmak gerekir'

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre dün gece saat 23.16'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saimbeyli ilçesinde yine dün saat 15.46'da, 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Prof. Dr. Naci Görür, Saimbeyli'de üst üste yaşanan depremleri sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, "Aksaağaç-Saimbeyli yöresinde 4,8 deprem oldu. Daha önce küçük depremler olan Hacıkodal, Karakuyu gibi lokasyonlara yakın. Doğu Anadolu ve Sarız Faylarının Adana Havzasına saçaklanarak indiği bölgede. Geçmiş olsun" dedi.

“Dikkatli olmak gerekir”

Görür, Maraş'ta meydana gelen depreme ilişkin de, "Hacıkodal-Göksun/K. Maraş yöresinde 4.0 deprem oldu. Bu bölge oldukça hareketli ve sık sık küçük depremler üretiyor. Birkaç saat önce de aynı bölgede 4.8 deprem olmuştu. Dikkatli olmak gerekir" ifadelerini kullandı.