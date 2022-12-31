OGM 109 sözleşmeli personel alacak

OGM'nin Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, söz konusu personel merkez ve taşra teşkilatında görev yapacak.

Bu kapsamda, mühendis, avukat, tekniker, büro personeli, destek personeli (şoför) ile koruma ve güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.

Alımlar, sözlü ya da yazılı sınav yapılmadan, ilanda belirtilen şartları karşılamaları şartıyla 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) puan sıralaması esas alınarak olacak.

Adaylar, 5-13 Ocak döneminde e-Devlet ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle başvuru yapabilecek. Başvuru işlemleri 13 Ocak günü saat 23.59'a kadar devam edecek.

Başvurular, iller ve pozisyon bazında adayın tercihine göre yapılacak. 109 personelin yerleştirme işlemi, her ilde KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere puan sıralamasına göre yapılacak.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarını Kariyer Kapısı ile OGM'nin "www.ogm.gov.tr" üzerinden öğrenebilecek.