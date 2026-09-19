Öğretmen il dışı isteğe bağlı atama - tayin başvuruları ne zaman başlayacak?

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Görev yerini değiştirmek isteyen öğretmenler, MEB'in yayımlayacağı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuru duyurusunu bekliyor. On binler başvuru yapmak isterken tarihler merak ediliyor. İşte "Öğretmen il dışı isteğe bağlı atama başvuruları ne zaman başlayacak" sorusunun yanıtı...

Öğretmen il dışı isteğe bağlı atama başvuruları ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre başvurular 23 Eylül'de başlayacak, 24 Eylül saat 16.00'ya kadar devam edecek. Atamalar ise 25 Eylül'de yapılacak.

Başvuru şartları

Duyuru kapsamında başvuruda bulunacakların;

1. Bulundukları ilde 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış

olmak,

2. Bakanlığımıza sözleşmeli öğretmen olarak atandıktan sonra öğretmen kadrosuna atananlar bakımından 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda kadrolu ve sözleşmeli toplam dört yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak şartlarını taşımaları gerekmekte.

Başvurular, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik