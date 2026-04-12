Öğretmen maaşlarından 52 milyon liralık vurgun

Antalya'da zimmet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında, kamu kaynağının mevzuata aykırı kullanıldığı iddiasıyla 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Maaş ve ek ders ödemelerinden çaldılar

Soruşturma dosyasına yansıyan tespitlere göre, okulda görevli öğretmenlerin maaş ve ek ders ödemelerinden rızaları dışında 687 bin 31,89 TL bedelin alındığı, ayrıca kendi adına tahakkuk oluşturmak suretiyle 13 bin 473,20 TL'lik ödeme sağlandığı öne sürüldü.

Emekli öğretmenleri çalışıyormuş gibi gösterdiler

Emekli öğretmenlerin çalışıyormuş gibi gösterilmesiyle 295 bin 248,83 TL'lik kamu kaynağının usulsüz şekilde kullanıldığı, eğitim hazırlık ödeneğinden de sahte tahakkuk oluşturulması suretiyle bin 389 TL bedelin alındığı belirlendi.

Sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler iddiası

Meslek lisesinde öğrenim gören öğrencilerin daha iyi eğitim almaları amacıyla stajyer öğrenci bulunduran işletmelere destek sağlanması için verilen devlet desteğinin de sahte öğrenci kayıtları ve sahte işletmeler oluşturularak, şüphelilerin kendi hesaplarına ve iş birliği içerisinde oldukları kişilerin hesaplarına aktarıldığı ileri sürüldü.

52 milyon TL'yi aşan kamu zararı

Bu yöntemle 51 milyon 336 bin 618,54 TL kamu kaynağının mevzuata aykırı olarak kullanıldığı iddia edilirken, soruşturmada toplam kamu zararının 52 milyon 344 bin 670,45 TL olduğu belirtildi.

Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik Antalya, İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Aydın, Kırşehir ve Eskişehir'de 7 Nisan'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 2 şüphelinin cezaevinde, 1 şüphelinin ise yurt dışında firari olduğu belirlenirken, Antalya'da 35, İstanbul'da 2, Kırıkkale'de 1, Ankara'da 2, Aydın'da 1, Kırşehir'de 1 ve Eskişehir'de 1 kişi olmak üzere toplam 46 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı ve kamu görevlileri açısından soruşturmanın genişleyebileceği öğrenildi.

42 şüpheliden 26'sı serbest kaldı

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 1 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Demre Adliyesi Nöbetçi Sulh Mahkemesi'ne sevk edilen 42 şüpheliden 26'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Rızası ve bilgisi dışında maaşından kesinti yapılan okuldaki öğretmenlerin mağdur sıfatıyla ifadeleri alınırken mahkeme tarafından N.Y., T.S., A.D., M.E., S.D., H.E., M.E., E.K., R.K., K.D., B.A., M.H.A., O.Ö., S.Ç., M.Ş. ve R.Ş.Y. isimli 16 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verilirken dosya kapsamında daha önce tutuklanarak cezaevine gönderilen M.Ş. ve Ö.A. ile birlikte rakam 18'e yükseldi. Tutuklanan 16 şüpheli Elmalı Cezaevi'ne gönderilirken firari 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.