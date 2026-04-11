MHP Lideri Bahçeli'den İbrahim Tatlıses’e geçmiş olsun telefonu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ameliyat sonrası tedavisi süren ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Milliyetçi Hareket Partisi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Altunizade Acıbadem Hastanesi’nde ameliyat olan ve halen tedavisi devam eden kıymetli sanatçı İbrahim Tatlıses’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletmiştir" ifadeleri kullanıldı.
