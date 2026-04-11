Yunanistan'dan Işın Karaca'ya deport: Milli meseleymiş

Tatil için Yunanistan'a giden Işın Karaca, ülkeye girişine izin verilmeyince büyük şaşkınlık yaşadı.

Sosyal medya hesabından yaşadıklarını anlatan Karaca, eşi ve kızının Yunanistan'a giriş yapabildiğini ancak kendisinin deport edildiğini söyledi.

İzmir Marşı deport sebebi oldu

2024'te Gümülcine'de seslendirdiği İzmir Marşı ve kullandığı ifadeler nedeniyle ülkeye alınmadığını savunan Işın Karaca, durumun 'milli bir mesele' olarak değerlendirildiğini belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Milli bir meseleymiş benimkisi. Hayatımda görmediğim saçma bir muamele. Bir bardak su veren yok. Sağ olsunlar. Saatlerdir buradayız. Bizi ülkemize geri yollayacaklarmış. Turist olarak geldik, bu muameleyi gördük."