Sigara için tarih verildi: Türkiye'de satışı tamamen yasaklanacak

Sigara kullanıcılarını yakından ilgilendiren yeni bir düzenleme gündeme geldi. Hazırlanan taslağa göre tütün ürünlerinin kullanımı; kamu kurumları, eğitim ve sağlık tesisleri, çocukların bulunduğu alanlar ile açık hava organizasyonları başta olmak üzere pek çok yerde ciddi şekilde kısıtlanacak.

Kapalı ve açık alanlarda geniş yasak geliyor

Yeme-içme sektöründe de genel bir yasak uygulanması planlanıyor. Ancak işletmelerin toplam alanının yüzde 10’unu aşmayan, en fazla 20 metrekare büyüklüğünde, dışarıdan görünmeyen ve servis yapılmayan özel bölümlerde sınırlı kullanım mümkün olacak. Bu alanlara 18 yaşından küçükler alınmayacak. Otellerde ise yalnızca belirlenmiş özel odalarda tütün kullanımına izin verilecek. Ayrıca sürücü koltuğunda ve taksiler dahil olmak üzere tüm toplu taşıma araçlarında sigara içilmesi yasaklanacak.

Denetimler sıkılaşacak, cezalar ağırlaşacak

Denetimlerin sıkılaştırılması kapsamında, en az iki kamu görevlisi ve bir kolluk personelinden oluşacak “tütün denetim ekipleri” sahada aktif görev yapacak ve doğrudan ceza uygulayabilecek. Yasaklı alanlarda sigara kullananlara 5 bin lira, kurallara uymayan işletmelere ise 50 bin liradan başlayan para cezaları kesilecek. Tütün ürünlerinin satış, reklam ve sunumuna yönelik ihlallerde cezalar 5 milyon liradan 25 milyon liraya kadar çıkarken, standart dışı üretim yapan firmalara en az 30 milyon lira idari para cezası uygulanacak. Tekrarlanan ihlallerde işletmelerin kapatılması ve ruhsat iptali de gündeme gelecek.

2040 hedefi: Tütün tamamen hayat dışı

Taslak metin, 2040 yılı itibarıyla tütün ürünlerinin tamamen piyasadan kaldırılmasını hedefliyor. Bu tarihten sonra üretim ve satış yapanlara yüksek tutarlı adli para cezaları uygulanması, kullanıcılar için ise ciddi idari yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor. Ayrıca “tütün ürünü” kapsamı genişletilerek elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünleri ve nikotin içeren tüm sistemler de yasak kapsamına dahil ediliyor.

Satışta yeni dönem: Kapalı dolap ve yaş doğrulaması

Yeni Şafak’ta yer alan habere göre satış tarafında da dikkat çeken değişiklikler bulunuyor. Buna göre tütün ürünleri artık dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda satılacak ve doğrudan erişim engellenecek. Satış işlemleri elektronik sistemler üzerinden gerçekleştirilecek, yaş doğrulaması zorunlu olacak.

Kurallara uymayana kademeli yaptırım

Satış kurallarını ihlal edenlere yönelik yaptırımlar da ağırlaştırılıyor. Yetkisiz satış yapanlar veya kurallara aykırı ürün sunanlar yüksek para cezalarıyla karşı karşıya kalacak, bazı durumlarda satış belgeleri iptal edilecek. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde cezalar kademeli olarak artırılacak. İlk tekrarda ceza bir kat, ikinci tekrarda iki kat yükseltilecek. Üçüncü ihlalde iş yerinin 10 gün, dördüncüde 15 gün kapatılması, beşinci tekrarında ise ruhsatın tamamen iptal edilmesi planlanıyor.