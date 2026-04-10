İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez duyurdu: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması genişliyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları, suça sürüklenen çocuklar ve çeteler hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Çağlayan Adalet sarayında basın toplantısı düzenleyen Fatih Dönmez belediyelere yönelik soruşturmalar hakkında, "İştiraklere yönelik incelemeler sürüyor. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa soruşturmalarının sonuna geldik. Bana 2 hafta diye söz verildi. Bana verilen söz doğrultusunda 2 haftada iddianamesinin yazılması bekleniyor" dedi.

"Ünlüler ve iş adamları savcılığımıza davet edilecek"

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu ile ilgili ise Dönmez, "Şüphelilerin 219’u hakkında Adli Tıp Kurumu’nda işlemi yapıldı. 169 şüphelide uyuşturucu maddeye rastlanılmıştır. Son 2 ayda 400 torbacı tutuklandı. Uyuşturucu dosyasında 32 şüpheli tutuklandı. Bu dosyada yeni yeni operasyonlar olacak. İşin içerisinde ünlülerin ve iş adamlarının olduğu yeni veriler elde edildikçe savcılığımıza davet edilecekler" dedi.

Bahis operasyonları konusunda da çok kapsamlı hazırlıkları olduğunu ifade eden Dönmez, "Bahis konusunda elimizdeki verilerle çok kapsamlı bir hazırlığımız var. Bahis konusunda büyük yeni soruşturmalarımız yakın zamanda meyvesini verecek. Biz elde ettiğimiz verilerden çok mutlu olduk. Bahis sisteminin tamamen çökertilmesine gidecek. Kapsamı çok geniş olacak, şimdiden söyleyeyim" diye konuştu.

Başsavcı Dönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Asıl amacımız daha üstlere ulaşmak. Bizim asıl ciddiyet ile yaklaştığımız konu bu. Amacımız ifşa değil. Narkotik konusunda uyuşturucu baronu olarak adlandırabileceğimiz kişilerle ilgili Interpol ile bağlantılar kurduk. Bu bizim ülkemiz adına çok büyük bir artı. Karşılıklı uluslararası soruşturma yöntemi geliştirdik. Ünlüler örnek alınan özenilen insanlar. Toplumda ve ailelerde farkındalığın arttığını düşünüyoruz. Narkotik operasyonlarımız devam edecek.

Suç örgütlerine operasyon

Barış Boyun örgütüyle ilgili birleştirme talebiyle tek dava yürütülmesi sağlandı. Örgüt liderinin İtalya’da yakalanması ve iade süreci ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Toplam 763 kişi hakkında kamu davası açıldı. Daltonlar hakkında toplam 181 kişi hakkında kamu davası açıldı.

Suç örgütü grupları, isimlerinin iyi ya da kötü şekilde reklam edilmesinden hoşlanıyor. Hedef kitlesi çocuklar. Bakanlığımız bu konuda, suça sürüklenen çocuklara yönelik yasal düzenlemeleri yapıyorlar. Ceza miktarlarını da arttıracaklar.

"Fiyatlarla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Hepimizin cebini ilgilendiren temel gıda ürünlerinin fiyatıyla ilgili çalışmalar tarafımızca yürütülmektedir. Ticari hayatı da olumsuz etkilemeden hukuka uygun şekilde olağan dışı fiyat hareketlerini incelemeye aldık. Kırmızı, beyaz et ve sebzelerde oluşan fiyat hareketliliğini incelemeye aldık. Ticaret Bakanlığı ve diğer kamu kuruluşları ile koordinasyonlu çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Futbolda bahis ve şike operasyonları

Yasadışı bahisten elde edilen gelirlere yönelik başlattığımız soruşturmalar kapsamında özellikle ödeme kuruluşlarına yönelik şüpheler doğdu. Ödeme kuruluşlarına yapılan soruşturmalarımız var. Perde arkasında da örneğin yazılım hizmeti veren kuruluşlara da operasyon yaptık. Son bir buçuk yılda 8 ödeme kuruluşuna operasyon düzenlendik. 255 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 108 şüpheli tutuklandı. Pos tefeciliği suçuna iştirak eden ödeme kuruluşlarına yönelik işlemler sürüyor.

Sporda bahis soruşturması kapsamında 129 şüpheli hakkında çalışma yapıldı. 56 şüpheli hakkında dava açıldı. TFF’nin verdiği veriler bizim için önemli. Spor Toto’dan gelen veriler de bizim için çok önemli. Bu konu sadece futbol değil diğer alanlara da sıçrayabilir. İncelemeler sürüyor.

Belediyelere yönelik süren soruşturmalar

Levent'te silahlı saldırı

Terör suçlarında o an o şüpheliye temas eden kim varsa incelemeye alınır. Şüpheli sayısı 16 ama 17-18 diye devam edebilir. Şu an adliyeye getirilen şüpheli yok.