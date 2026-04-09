Kırmızı Bülten ile aranan Fedlan Kılıçaslan İspanya’da yakalandı!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında önemli bir gelişme yaşandı. Kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Fedlan Kılıçaslan’ın İspanya’da yakalandığı bildirildi.

Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma” ve “yasa dışı bahis” suçlarından aranan Kılıçaslan’ın yakalanması, uluslararası iş birliğiyle gerçekleşti. Yetkililer, şüphelinin yakalandığının başsavcılığa resmen iletildiğini açıkladı.

İade süreci resmen başladı

Başsavcılık, Kılıçaslan’ın Türkiye’ye iadesi için talepname hazırlandığını ve sürecin titizlikle takip edildiğini duyurdu. İade sürecinin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Mal varlıklarına el konulmuştu

Soruşturma kapsamında Kılıçaslan’ın internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu faaliyetleri teşvik ettiği tespit edilmişti. Şüphelinin taşınır ve taşınmaz malları, şirket hisseleri, banka hesapları ve kripto varlıklarına daha önce el konulduğu öğrenildi.

Yetkililer, yasa dışı bahisle mücadelede kararlılık vurgusu yaparken, benzer operasyonların süreceği mesajını verdi.