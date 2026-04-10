Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte kutlanacak?
İslam dünyasının en önemli iki bayramından biri olan Kurban Bayramı için 2026 yılı hazırlıkları şimdiden hız kazandı. Vatandaşlar, ibadetlerini yerine getirmek ve tatil planlarını şekillendirmek adına yılın ikinci dini bayramının hangi aya denk geldiğini merak ediyor. İşte "Kurban Bayramı ne zaman" sorusunun yanıtı...
İslam alemi Kurban Bayramı'nı bekliyor. Kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlar bayramı iple çekiyor. Tarihi netleştirmek isteyenlerin sıkça yönelttiği soru "Kurban Bayramı ne zaman" oluyor.
Kurban Bayramı 2026 ne zaman?
Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 27 Mayıs Çarşamba gününe denk geliyor. Kurban Bayramı arefe günü ise 26 Mayıs Salı... Bugün itibarıyla bayrama 48 gün kaldı.
26 Mayıs 2026 Salı – Kurban Bayramı Arefesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba – Kurban Bayramı 1. Günü
28 Mayıs 2026 Perşembe – Kurban Bayramı 2. Günü
29 Mayıs 2026 Cuma – Kurban Bayramı 3. Günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi – Kurban Bayramı 4. Günü
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Bayramın hafta içine denk gelmesi sebebiyle 9 günlük tatil olasılığı artıyor. Hükümetten resmi bir açıklama henüz yok.