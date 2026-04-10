Büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları... Kurban fiyatları ne kadar? (2026)

Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik giderek artıyor. Vatandaşlar bütçelerine uygun kurbanlık arayışına girerken fiyatlara ilişkin araştırmalar da hız kazanıyor. İşte nisan ayı büyükbaş, küçükbaş kurbanlık fiyatları...

2026 kurbanlık fiyatları ne kadar?

Nisan ayı itibarıyla dana fiyatlarının hayvanın kilosu ve cinsine göre geniş bir aralıkta değişiyor. Kurbana az bir zaman kala fiyatların yükselmesi bekleniyor.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları

Hayvan pazarlarında 600 kilogram ve üzeri büyükbaş hayvanların fiyatı 300 bin TL ile 320 bin TL arasında değişirken, 550-600 kilogram aralığındaki danalar 260 bin TL ile 300 bin TL bandında satışa sunuluyor. Daha düşük ağırlıktaki 500-550 kilogram arası hayvanlarda ise fiyatların 240 bin TL’den başlayıp 265 bin TL’ye kadar çıktığı ifade ediliyor.

Küçükbaş kurban fiyatları

Kuzu fiyatları genel olarak 8 bin TL ile 18 bin TL arasında değişirken, kurbanlık erkek kuzuların ortalama 16 bin TL seviyesinde alıcı bulduğu belirtiliyor. Ağırlığa göre satışlarda ise 30-40 kilogram aralığındaki kuzuların 10 bin TL ile 13 bin 500 TL bandında işlem gördüğü ifade ediliyor.

Keçi ve teke grubunda fiyatların 8 bin TL’den başlayıp 10 bin TL ve üzerine çıktığı aktarılırken, oğlak fiyatlarında ise daha düşük seviyeler dikkat çekiyor.