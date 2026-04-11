Hakim başına düşen dosya sayısı azaldı, mahkumiyet oranı arttı

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan “Adalet İstatistikleri 2025” raporu, yargı sisteminde önemli iyileşmelere işaret etti. Verilere göre hem dava sürelerinde kısalma hem de dosya yoğunluğunda düşüş dikkat çekti.

Hakim başına düşen dosya sayısı azaldı

Adli yargı ilk derece mahkemelerinde hakim başına düşen yıllık dosya sayısı 2016’da 506 iken, 2025 itibarıyla yüzde 10,3 azalarak 454’e geriledi. Bu düşüş, yargıdaki iş yükünün hafiflediğini gösterdi.

Lekelenmeme hakkı etkili oldu

Cumhuriyet başsavcılıklarına gelen 1,4 milyondan fazla ihbar dosyasında “soruşturma açılmasına yer olmadığı” kararı verilmesi, dosya sayısındaki azalmada belirleyici oldu. Bu uygulama, gereksiz soruşturmaların önüne geçti.

Dava sürelerinde kısalma

İhbar dosyalarının ortalama görülme süresi 2023’te 58 günken, 2025’te 51 güne düştü. Başsavcılıklarda bir dosyanın ortalama görülme süresi de 393 gün olarak kaydedildi.

Karar oranı yükseldi

Ceza mahkemelerinde karara bağlanan dosyaların oranı 2024’te yüzde 96,6 iken 2025’te yüzde 99,3’e yükseldi. Bu artış, yargı süreçlerinde etkinliğin arttığını ortaya koydu.

Mahkumiyet oranı arttı

Mahkumiyet oranı yüzde 43,4’e yükselirken, beraat oranında sınırlı bir düşüş yaşandı. Uzun vadede mahkumiyet ve HAGB oranlarının da artış eğiliminde olduğu görüldü.

Suç türlerinde düşüş dikkat çekti

Hırsızlık, konut dokunulmazlığı ve suç eşyasının satın alınması gibi suçlara ilişkin açılan dava sayılarında önemli gerilemeler yaşandı. Bu durum, suç oranlarında düşüş sinyali olarak değerlendirildi.

Yargıda hızlanma mesajı

Uzmanlara göre açıklanan veriler, yargı sisteminde hem hız hem de verimlilik açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Süreçlerin daha kısa sürede sonuçlanması hedefleniyor.