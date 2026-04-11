Elazığlı iş adamının 6 ton altını İsviçre'de mahsur kaldı

Elazığlı iş adamı Sait Ali Bayrak, babası Hasan Bayrak'tan miras kalan ve İsviçre'deki Credit Suisse bankasında olduğu tahmin edilen 6 ton altını geri alabilmek için 31 yıldır mücadele veriyor.

6 ton altını Türkiye'ye getirmek isteyince işler karıştı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; 2005 yılında ağır bir rahatsızlık geçiren anne Bayrak, hastane odasında oğlu Sait Ali Bayrak'a, İsviçre'de mal varlıklarının saklandığı bir kasadan bahsetti. Zürih'e giderek banka yetkilileriyle görüşen Bayrak, 6 ton altından oluşan mal varlığını Türkiye'ye götürmek isteyince işler karıştı.

Altının ülke dışına çıkarılmasını istemeyen İsviçre, Sait Ali Bayrak'a ailesi ile birlikte ülkeye yerleşme teklifinde bulundu. Bayrak ise altını Türkiye'ye götürmek istediğini belirterek, teklifi reddetti.

Hem hukuki hem diplomatik krize dönüştü

Durum iki taraf arasında hem hukuki hem diplomatik krize dönüşürken İsviçre Büyükelçisi, Elazığ'a giderek Bayrak ailesi ile görüştü. Osmanlı dönemine ait ziynet eşyaları, beşi bir yerdeler ve altın kuşaklarla dolu 6 dev sandığın peşindeki bu süreç, dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarına kadar intikal etti.

Güncel değeri 2 milyar doların üzerinde

Bayrak ailesi, güncel değeri 2 milyar doların üzerinde olduğu tahmin edilen 6 ton altın için bugün 60'tan fazla avukatla hukuk savaşına devam ederken, Credit Suisse'in ise "zaman aşımı" ve "kaynak ispatı" gibi bahaneler öne sürdüğü iddia ediliyor.

Ancak Türkiye'deki Varlık Barışı yasası yurtdışındaki varlıkların belirli koşullar altında kaynağına bakılmaksızın ülkeye getirilmesine ve vergisel avantajlarla sisteme dahil edilmesine imkan tanıyor.