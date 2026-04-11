Hüsamettin Cindoruk öldü mü, neden öldü? Hüsamettin Cindoruk kimdir?

Uzun zamandır hastalıkla boğuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı da yapan Hüsamettin Cindoruk hayata gözlerini yumdu. Bu acı haber sonrası Cindoruk'un biyografisi sıkça araştırılmaya başlandı. İşte "Hüsamettin Cindoruk kimdir" sorusunun yanıtı...

Hüsamettin Cindoruk kimdir?

Hüsamettin Cindoruk, 8 Haziran 1933 tarihinde İzmir’de doğmuş Türk hukukçu ve siyasetçidir. Türk siyasetinde uzun yıllar aktif rol üstlenen Cindoruk, özellikle Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı ve kısa süreli cumhurbaşkanlığı vekilliği görevleriyle tanınmaktadır.

Eğitim hayatına Ankara’da başlayan Cindoruk, ilkokulu Çankaya İlkokulu’nda, lise öğrenimini ise Ankara Atatürk Lisesi’nde tamamladı. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1954 yılında mezun oldu ve 1955 yılında avukatlığa başladı.

Siyasi kariyerine Demokrat Parti gençlik kollarında adım atan Cindoruk, daha sonra farklı siyasi oluşumlarda görev aldı. 1960 darbesi sonrasında Yassıada yargılamalarında birçok Demokrat Parti yöneticisinin avukatlığını üstlendi. 1980 askeri darbesinin ardından siyasi faaliyetlerine ara vermek zorunda kalan Cindoruk, 1980’lerin ortasında yeniden aktif siyasete döndü.

14 Mayıs 1985’te Doğru Yol Partisi genel başkanlığına seçilen Cindoruk, daha sonra bu görevi Süleyman Demirel’e devretti. 1991-1995 yılları arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevini yürüttü. 1993 yılında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın vefatının ardından bir süre cumhurbaşkanlığına vekâlet etti.

Siyasi yaşamı boyunca Doğru Yol Partisi ve Demokrat Türkiye Partisi genel başkanlığı yapan Cindoruk, farklı dönemlerde çeşitli siyasi girişimlerde bulundu. 2009 yılında Demokrat Parti genel başkanlığına seçilen Cindoruk, bu görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. Türk siyasetinde merkez sağın önemli isimlerinden biri olarak kabul edilmektedir.