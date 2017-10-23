Öğretmenlere 200 milyon lira yardım

23 Ekim 2017

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığınca (İLKSAN), öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları belirlendi.

Buna göre Ekim 2017 itibarıyla öğretmenlere yapılacak sosyal yardım miktarları şöyle:

Evlilik yardımı 550 lira, doğum yardımı 275 lira, doğal afet yardımı (son aidatın 24 katı kadar) ortalama bin 320 lira, cenaze yardımı bin 404 lira 6 kuruş, kaza sonucu ölüm yardımı 10 bin lira, şehitlik yardımı 15 bin lira, maluliyet yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 17 bin lira, ölüm yardımı (emekli olmuş gibi ödenecek) ortalama 19 bin lira, emekli yardımı (120 ay aidat ödeyip emekli olanlara) ortalama 28 bin lira.

İLKSAN tarafından geçen yıl 12 bin 426 öğretmen ve eğitim çalışanına toplamda 149 milyon 922 bin 506 lira 30 kuruş karşılıksız sosyal yardım ödemesi yapıldı. 2017'de yardım yapılan üye sayısının 15 bine yardım miktarının ise 200 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Kaynak: AA