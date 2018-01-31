Öğretmenlere ek atama müjdesi

31 Ocak 2018

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz öğretmen atamaları hakkında açıklamada bulundu.

Özel Okullar Derneği tarafından bu yıl 17’ncisi düzenlenen Eğitim Sempozyum'nda "Türkiye’de ve Dünyada Değerlendirme Sistemlerin Eğitime Etkisi" başlığıyla düzenlenen toplantının açılışına katılan Bakan Yılmaz, gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Yılmaz burada, daha önce açıklaması yapılan 20 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilave olarak Şubat ayı içinde 5 bin öğretmen alımı daha yapılacağını söyledi.

Kaynak: İHA