OHAL tezkeresi TBMM'de

14 Ocak 2018

TBMM Genel Kurulu haftaya denetimle başlayacak. 16 Ocak Salı günü sözlü soruların yanıtlanmasının ardından bazı uluslararası sözleşme ve anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar ele alınacak.

17 Ocak Çarşamba günü ise 19 Ocak Cuma günü süresi dolacak olan Olağanüstü Hal'in (OHAL) uzatılmasına ilişkin Başbakanlık Tezkeresinin TBMM Başkanlığına sunulması halinde, bu tezkere görüşülecek. OHAL, en son, 19 Ekim 2017 Perşembe gününden geçerli olmak üzere 3 ay süre ile uzatılmıştı.

Genel Kurulda, 18 Ocak Perşembe günü de bazı uluslararası sözleşme ve anlaşmaların onaylanmasına ilişkin tasarılar görüşülecek.

Kaynak: AA