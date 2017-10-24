Okul sütü ihalesi yarın yapılacak

24 Ekim 2017

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada okul sütü ihalesinin yarın yapılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye, haftada üç gün süreyle dağıtımı yapılacak olan toplam 290 milyon kutu, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütünün temini ihalesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre "Açık İhale" usulüyle yarın saat 14.30'da yapılacak.

Kaynak: Foreks