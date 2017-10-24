ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
19 °C
  • Gündem
  • Okul sütü ihalesi yarın yapılacak

Okul sütü ihalesi yarın yapılacak

Okul sütü ihalesinin yarın yapılacağı ifade edildi.

Okul sütü ihalesi yarın yapılacak
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten Flipboard A+ A-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından yapılan açıklamada okul sütü ihalesinin yarın yapılacağı duyuruldu.

Bu kapsamda 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısından itibaren yaklaşık 32 bin bağımsız anaokulu, anasınıfı ve ilkokulda okuyan 6 milyon öğrenciye, haftada üç gün süreyle dağıtımı yapılacak olan toplam 290 milyon kutu, 200 ml sade, yağlı UHT içme sütünün temini ihalesi, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 19'uncu maddesine göre "Açık İhale" usulüyle yarın saat 14.30'da yapılacak. 

Kaynak: Foreks

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.