Okullar 4 gün mü oluyor? Okul süresi kısalacak mı?
Öğrenim süresine ilişkin yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Haftalık ders günlerinin azaltılmasına yönelik fikirlerin konuşulmasıyla birlikte, eğitim sisteminde böyle bir adımın atılıp atılmayacağı tartışılmaya başlandı. Son günlerde artan soru "Okullar 4 gün mü oluyor" sorusunu yöneltiyor.
Eğitim takvimiyle ilgili olası değişiklikler yeniden gündeme taşındı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanan 4 gün okul modeli, son günlerde Türkiye’de de tartışılıyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası peş peşe "Okullar 4 gün mü oluyor" sorusu geliyor.
Okullar 4 gün mü olacak?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Çeşitli ülkelerde pilot olarak uygulanan bu sistem zaman zaman Türkiye’de de tartışılsa da, ülkemizde okullar 5 gün olarak devam ediyor.