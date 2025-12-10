Okullar 4 gün mü oluyor? Okul süresi kısalacak mı?

Eğitim takvimiyle ilgili olası değişiklikler yeniden gündeme taşındı. Dünyanın çeşitli bölgelerinde uygulanan 4 gün okul modeli, son günlerde Türkiye’de de tartışılıyor. Sosyal medyada yayılan paylaşımlar sonrası peş peşe "Okullar 4 gün mü oluyor" sorusu geliyor.

Okullar 4 gün mü olacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya dair herhangi bir resmi karar duyurulmadı. Çeşitli ülkelerde pilot olarak uygulanan bu sistem zaman zaman Türkiye’de de tartışılsa da, ülkemizde okullar 5 gün olarak devam ediyor.