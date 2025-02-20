Okullar tatil mi? Hangi şehirlerde eğitime ara verildi? İşte kar tatili olan iller (20 Şubat 2025)

Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, öğrenciler ve veliler için en merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmediği oldu. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, bazı illerde eğitime ara verildi.

Peki okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okulllar tatil edildi? 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte sırasıyla okulların tatil olduğu şehirler, valiliklerin son dakika kar tatili açıklamaları ve detaylar...

• Kastamonu

Kent merkezi ve İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu’da köy okulları da tatil edildi.

• Sinop

Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim durduruldu.

• Rize

İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu olan kamu personeli de idari izinli sayıldı.

• Bolu

Merkez ve Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

• Eskişehir

Mihalıççık ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

• Malatya

Doğanşehir ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu. Kamu kurumlarında çalışan bazı gruplar da idari izinli sayıldı.

• Çorum

Mecitözü ilçesinde tüm okullar, Alaca’da ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.

• Samsun

Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.

• Bursa

İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

• Bilecik

Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Osmaneli’de bazı köylerde taşımalı eğitim durduruldu.

• Erzurum

Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs, Narman, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayıldı.

• Yalova

Merkez, Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.

• Çanakkale

Çan, Yenice, Biga ilçeleri ve Terzialan beldesinde taşımalı eğitim durduruldu.

• Tokat

Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitim bir gün askıya alındı.

• Kars

İlde tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi, kamu personeline yönelik idari izin uygulandı.

• Trabzon

20 ve 21 Şubat’ta il genelindeki tüm okullar tatil edildi.

• Ağrı

İlde tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

• Van

Bahçesaray ilçesinde tüm okullar tatil edildi.

• Ordu

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.

• İstanbul

İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtirken 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.

• Kırklareli

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat perşembe günü ara verildi.

• Yozgat

Kent genelinde örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde tatil kararlarının güncellenebileceği belirtildi.

• Sivas

Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.

• Ardahan

Vali Hayrettin Çiçek, il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiğini açıkladı.

• Erzincan

Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve öze kurumlarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

• Giresun

Giresun'daki tüm okullarda da eğitime 20 Şubat perşembe günü ara verildi.

• Bayburt

Bayburt Valiliğinden yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.

• Hakkari

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının 20 Şubat perşembe günü 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtilirken eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.

• Gümüşhane

Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.

• Muş

Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.

• Kocaeli

Kocaeli'de etkili olması beklenen kar nedeniyle 20 Şubat Perşembe gününün ardından 21 Şubat Cuma günü de eğitim- öğretime ara verildiği açıklandı.

• Siirt

Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

• Sakarya

20 ve 21 Şubat’ta il genelinde tüm eğitim kurumları tatil edildi.

• Bitlis

İl genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.

• Artvin

Şavşat ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.