Okullar tatil mi? Hangi şehirlerde eğitime ara verildi? İşte kar tatili olan iller (20 Şubat 2025)
Beklenen kar yağışının ülke üzerindeki etkisini göstermeye başlamasıyla gözler valiliklere çevrilmişti. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından, İstanbul ve çevresindeki bazı illerde yoğun kar yağışının görülmesi, okullarda tatil kararlarını gündeme getirdi. Valiliklerin açıklamalarına göre, kar yağışının sürdüğü bazı bölgelerde eğitimde ara verilmesi kararlaştırıldı. Peki, hangi illerde okullar tatil edildi? İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen şehirler.
Türkiye genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı, günlük yaşamı olumsuz yönde etkilerken, öğrenciler ve veliler için en merak edilen konulardan biri de okulların tatil edilip edilmediği oldu. Valiliklerden yapılan açıklamalara göre, bazı illerde eğitime ara verildi.
Peki okullar tatil edildi mi? Hangi illerde okulllar tatil edildi? 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil mi? İşte sırasıyla okulların tatil olduğu şehirler, valiliklerin son dakika kar tatili açıklamaları ve detaylar...
• Kastamonu
Kent merkezi ve İnebolu ilçesinde taşımalı eğitime ara verildi. İnebolu’da köy okulları da tatil edildi.
• Sinop
Boyabat, Gerze, Dikmen ve Türkeli ilçelerinde taşımalı eğitim durduruldu.
• Rize
İl genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Engelli, hamile ve 8 yaş altı çocuğu olan kamu personeli de idari izinli sayıldı.
• Bolu
Merkez ve Gerede, Dörtdivan, Yeniçağa, Mengen ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
• Eskişehir
Mihalıççık ilçesinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
• Malatya
Doğanşehir ilçesinde tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitim durduruldu. Kamu kurumlarında çalışan bazı gruplar da idari izinli sayıldı.
• Çorum
Mecitözü ilçesinde tüm okullar, Alaca’da ise taşımalı eğitim kapsamındaki okullar tatil edildi.
• Samsun
Ladik ve Asarcık ilçelerindeki tüm okullar tatil edilirken, bazı ilçelerde taşımalı eğitime ara verildi.
• Bursa
İnegöl ilçesinde taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
• Bilecik
Merkez, Pazaryeri ve Bozüyük ilçelerinde tüm okullar tatil edilirken, Osmaneli’de bazı köylerde taşımalı eğitim durduruldu.
• Erzurum
Aziziye, Palandöken, Yakutiye, Çat, Karayazı, Aşkale, Hınıs, Narman, İspir, Tortum ve Tekman ilçelerinde okullar tatil edildi. Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayıldı.
• Yalova
Merkez, Termal, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerinde taşımalı eğitime ara verildi.
• Çanakkale
Çan, Yenice, Biga ilçeleri ve Terzialan beldesinde taşımalı eğitim durduruldu.
• Tokat
Reşadiye ilçesinde taşımalı eğitim bir gün askıya alındı.
• Kars
İlde tüm resmi ve özel eğitim kurumları tatil edildi, kamu personeline yönelik idari izin uygulandı.
• Trabzon
20 ve 21 Şubat’ta il genelindeki tüm okullar tatil edildi.
• Ağrı
İlde tüm okullar, kreşler, Kur'an kursları ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.
• Van
Bahçesaray ilçesinde tüm okullar tatil edildi.
• Ordu
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentin iç kesimlerinde yoğun kar yağışının devam ettiği, don ve buzlanma riski olduğu belirtildi.Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında, Akkuş, Altınordu, Fatsa, Gülyalı, Perşembe ve Ünye ilçelerinde ise bazı okullarda eğitime ara verildiği aktarıldı.
• İstanbul
İstanbul Valisi Davut Gül açıklamasında şu ifadeleri kullandı; Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan verilere göre ilimiz genelinde yoğun kar yağışı ve buzlanma beklendiğini belirtirken 20 Şubat 2025 günü İstanbul genelinde tüm eğitim kurumlarında (anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde) eğitim-öğretime ara verildiğini açıkladı.
• Kırklareli
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 20 Şubat perşembe günü ara verildi.
• Yozgat
Kent genelinde örgün ve yaygın eğitim veren kurumlarda eğitime ara verildi. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde tatil kararlarının güncellenebileceği belirtildi.
• Sivas
Muhtemel olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak il genelindeki resmi, özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime ara verildi.
• Ardahan
Vali Hayrettin Çiçek, il genelinde kuvvetli kar yağışı ve tipi sebebiyle eğitim öğretime 20 Şubat Perşembe günü ara verildiğini açıkladı.
• Erzincan
Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesabından kent genelinde etkili olması beklenen kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, tüm resmi ve öze kurumlarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.
• Giresun
Giresun'daki tüm okullarda da eğitime 20 Şubat perşembe günü ara verildi.
• Bayburt
Bayburt Valiliğinden yağış nedeniyle yollarda buzlanma ve ulaşımda olumsuzluk yaşanabileceği aktarılan açıklamada, il genelinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği bildirildi.
• Hakkari
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte devam eden kar yağışının 20 Şubat perşembe günü 12.00-15.00 saatlerinde etkisini artırmasının beklendiği belirtilirken eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildiği açıklandı.
• Gümüşhane
Gümüşhane Valiliği'nden yapılan açıklamada oluşabilecek risklere karşı tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildiği bildirildi.
• Muş
Muş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitim öğretime yarın ara verildi.
• Kocaeli
Kocaeli'de etkili olması beklenen kar nedeniyle 20 Şubat Perşembe gününün ardından 21 Şubat Cuma günü de eğitim- öğretime ara verildiği açıklandı.
• Siirt
Vali Kemal Kızılkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte beklenen yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Baykan, Pervari ve Şirvan ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.
• Sakarya
20 ve 21 Şubat’ta il genelinde tüm eğitim kurumları tatil edildi.
• Bitlis
İl genelinde tüm resmi ve özel okullarda eğitime ara verildi.
• Artvin
Şavşat ilçesinde eğitime bir gün ara verildi.