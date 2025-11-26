Okullarda 15 tatil ne zaman? Yarı yıl tatili hangi tarihte, kaç gün kaldı?
Binler öğrenci ve veli, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ilk döneminin ne zaman biteceğini öğrenmeye çalışıyor. Yoğun geçen ders ve sınav temposunun ardından, öğrenciler uzun bir dinlenme molasına girmeyi sabırsızlıkla bekliyor. Konu hakkında bilgi almak isteyenler "15 tatil ne zaman" sorusuna başvuruyor.
Öğrenciler her gün yarıyıl tatilinin başlangıç tarihini öğrenmeye çalışıyor. Sömestr'e sayılı haftalar kaldı ve öğrenciler 2. mola için bekleyiş içerisinde... Peki, Okullarda 15 tatil ne zaman başlayacak?
15 tatil ne zaman başlıyor?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan takvime göre ilk dönem 16 ocak 2026 cuma günü sona erecek.
Yarıyıl tatili, 19-30 ocak 2026 tarihleri arasında yapılacak.
