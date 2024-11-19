Okulların kasım tatili yurt içi turizm pazarına dinamizm kattı

AKTOB Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, kasıma uzayan turizm sezonuna ara tatilin pozitif yansıdığını belirterek, "Ara tatil yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı" dedi.

Sezon sonunda ara tatilin iç pazarda hareketlilik yarattığını dile getiren Kavaloğlu, "Eylül-ekim ayını çok iyi atlattık. Kasımda sezon uzadı, ara tatil bizim için çok iyi oldu. Ara tatil gerçekten yurt içi pazarda çok ciddi dinamiklik sağladı. Kapanması gereken otellerin bir kısmı kapanmasını öteledi, turizmde olumlu etki yarattı. Yurt içi pazarın bu şekilde canlanması bizi çok mutlu ediyor ve geleceğe olumlu bakmamızı sağlıyor" diye konuştu.

Kayak tatili öncesinde güneşin tadını çıkartmaya devam

Kavaloğlu, kayak sezonu açılmadığı için daha çok deniz, kum, güneş tatilinin tercih edildiğine dikkati çekti. Otellerde ara tatil için çok ciddi çalışma yapıldığını hatırlatan Kavaloğlu, şunları kaydetti: "Toplantı salonlarını öğrenciler için küçük çalışma odalarına dönüştürmüştük. Kamp yapan okullar oldu. Aileleriyle gelen çocuklarımız vardı. Tatilde çocukların hem ders çalışma hem dinlenip, eğlenip tatil yapma şansları oldu. Okullar kamp için, aileler de tatil için otelleri tercih etti. Okul aile birlikleriyle görüşerek, onların talepleri kapsamında otellerimizi düzenledik. Bu potansiyel yarattı. Çocuklar hem tatil yaptı hem de motive oldu"