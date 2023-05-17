‘Ölü toprağını atın üzerinizden’

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklamalarda bulundu. Sandığa gitme çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Mutlaka ama mutlaka kazanacağız" dedi.

Kılıçdaroğlu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Buradan herkese sesleniyorum. Biz bu vatanı sokakta bulmadık. Bugün 10 milyon düzensiz mülteciyi içimize sokan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Sınır namustur, öyle söyledik. Namusumuzu korumaktan aciz, her gün akın akın damarlarımıza sızan bu başıbozuk insan selini seyreden yarın bir gün 10 milyondan 30 milyona çıkıp bekamızı tehdit edecek bu mülteci akını karşısında ithal oy uğruna kılını kıpırdatmayanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Kadınlara eşya gibi bakıp, onları sahiplendireceğini söyleyenlere, kadınları domuz bağıyla katledenlere, küçücük çocuklara, evlatlarımıza göz koyanlara vatanımızı bırakmayacağız" dedi.

“Vatanını seven sandığa gelsin”

Kılıçdaroğlu şöyle devam etti: "Daha düne kadar BOP'un eşbaşkanı olan, şimdilerde ise kapısında el pençe divan durduğu, Rusya'nın güdümüne giren, çakma bir dünya liderine vatanımızı bırakmayacağız. On binlerce vatandaş depremde canından olurken, korkusundan deprem sabahı askere dur emrini veren insanlar enkaz altında beklerken kan satan, çadır satan zihniyete vatanımızı bırakmayacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşlarını işine geldi mi Kürt işine gelmedi mi PKK'lı, işine geldi mi mütedeyyin işine gelmedi mi işine gelmedi mi FETÖ'cü diye yaftalayan bu zihniyete vatanımızı bırakmayacağız. Amerika ile fetö ile işbirliği yapıp milli orduya kumpas kuranlara, balyozda, ergenkonda vatansever komutanlarımızı hapse tıkayanlara, ordunun en mahrem yeri olan kozmik olan odayı namertlere açıp onlarca vatansever istihbaratçının şehit edilmesine neden olanlara vatanımızı bırakmayacağız.

Vatanını seven sandığa gelsin. Bu vatanının gerçek sevdalıları bedel ödeyenler, türlü yalanlarla, yanlış algılarla, suret-i muhalefetten görünenlerle sizi oylamak istiyorlar. Ve siz gençler, ayağa kalkın ayağa. Ölü toprağı atın üstünüzden. Vatanını seven sandığa gelsin. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Mutlaka."