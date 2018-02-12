On numara çekildi

12 Şubat 2018

On Numara oyununun 810'uncu hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 4, 9, 12,13, 15, 24, 25, 26, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 56, 57, 58, 68, 70, 74 ve 79 olarak belirlendi.

10 bilen 3 kişi, 117 bin 360'ar lira ikramiye kazandı

On Numara oyununun bu haftaki çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 117 bin 360 lira 5'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 114 kişi 2 bin 58 lira 90'ar kuruş, 8 bilen 2 bin kişi 117 lira 80'er kuruş, 7 bilen 19 bin 91 kişi 23 lira 40'ar kuruş, 6 bilen 113 bin 384 kişi 4 lira 15'er kuruş ve hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 119 bin 180 kişi ise 3 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte 10 bilen talihlilerin kuponlarını, Ankara'nın Altındağ ve Çankaya ile Bursa'nın Kestel ilçelerinde yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 347 bin 166 lira 75 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte kamuya, KDV olarak 935 bin 213 lira 34 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 521 bin 592 lira 57 kuruş aktarıldı.

Kaynak: AA