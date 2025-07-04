Opel'den 12 ay vadeli 0 faizli kredi fırsatı: Corsa'dan Vivaro'ya tüm modellerde kampanya

Opel, Temmuz ayında binek, SUV ve hafif ticari araç modellerine özel yeni bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, yüzde 0 faizli kredi seçenekleri ve nakit indirim fırsatları sunuluyor.

Opel'in açıklamasına göre, Corsa modeli için 150 bin TL, Astra için ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve faizsiz kredi imkanı tanınıyor. Frontera Hybrid ve Mokka modelleri de aynı şartlarla müşterilere sunuluyor.

Elektrikli araç kategorisinde ise Corsa Elektrik, Astra Elektrik ve yeni Frontera Elektrik modelleri için 250 bin TL’ye kadar faizsiz kredi sağlanıyor. Bu modeller, GS donanım seviyesinde de tercih edilebiliyor.

Hafif ticari araçlarda da fırsat var

Temmuz kampanyası kapsamında Opel’in hafif ticari araç modellerinde de geniş kapsamlı fırsatlar yer alıyor:

* Zafira: 450 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim.

* Combo Essential ve Edition: 300 bin TL’ye kadar 12 ay vade, yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim.

* Combo Ultimate: 400 bin TL’ye 12 ay vadeli faizsiz kredi imkanı veya nakit indirim.

* Combo Cargo: 400 bin TL’ye kadar aynı koşullarda kredi ya da indirim alternatifi.

* Vivaro Cargo (5,3 m³ ve 6,1 m³ versiyonları): 450 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirim seçeneği.

* Vivaro City Van: 450 bin TL için benzer kredi ve indirim imkanı.

* Movano: Temmuz ayına özel 450 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veya nakit indirimle sunuluyor.

Opel’in temmuz kampanyası, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için önemli avantajlar sunarken, elektrikli araçlara geçiş yapmak isteyenler için de dikkat çekici bir fırsat yaratıyor.

İlgili kampanya, stoklarla sınırlı olmak üzere Temmuz ayı sonuna kadar geçerli olacak.